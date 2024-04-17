أخبار مصر

نقابة الصيادلة: ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة بنسبة تصل لـ 25%

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن شركات الأدوية تقدمت بطلب لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 50%، نتيجة تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف، "محفوظ"، في مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر مساء الثلاثاء: "مفيش حاجه اسمها زيادة أسعار الدواء بنسبة 50% مرة واحدة، وحاليًا يتم دراسة زيادة الأسعار من الجهات المعنية".

وأوضح أن هناك 8 شركات تابعين لقطاع الأعمال، تقوم بتصنيع الأدوية الرئيسية في مصر، ومنها أدوية السكر والضغط، منوها إلى أن أدوية الأمراض المزمنة هي التي سترتفع أسعارها بنسبة 20% أو 25% على الأقل.

وأكد رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن الأدوية الأقل تكلفة هي التي ستتعرض للزيادة السعرية الأعلى.

أقرأ أيضا :

السياحة: مطار الطائف يقرر منع استقبال حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها - مستند

بعد تراجع الدقيق.. قرار من وزير التموين بشأن أسعار الخبز الحر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا