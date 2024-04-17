محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في البدرشين.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على سيدة وعشيقها، لاتهماهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة البدرشين.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "م . ع. س" عامل 23 سنة، و"د ع. د" ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهما، بعد أن وجهت إليهما تهمة إنهاء حياة زوجها عمدًا مع سبق الإصرار، في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.

وكشفت التحقيقات في قضية مقتل شاب على يد زوجته بمعاونة عشيقها بمنطقة البدرشين، خطتهما لإنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث أخفته داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.