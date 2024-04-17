أمام يطلب طلاق زوجته: "مبتحبش الخروجات ولا العزومات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

رفع "أمام.ح"، 35 سنة، منسق حفلات، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها طلاق زوجته للضرر، مبرراً طلبه: " مبتحبش التجمعات و الخروجات ولا تعزم حد ولا تتعزم عند حد عايشة في الدنيا لوحدها.. ورفضت تعزم أهلي في رمضان".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2467 لسنة 2019، بأنه تعرف على زوجته بعد ترشيحها من أحدى الأقارب، وبعد التعارف وجدتها شخصية "انطوائية"، وشعرت بالراحة معها و صارعت نفسي وقتها على تغييرها ولاحظت ذلك خلال الخطوبة.

يكمل الزوج حديثه: وما خفى كان أعظم صدمت بسيدة لم أعرفها بعد الزواج لا تريد الاختلاط بفرد بالعيلة ولها عادات وتقاليد غريبة، وكلما حاول فرد زيارتنا بالمنزل تفر هاربة لغرفة النوم حتى انتهاء الزيارة، تشاجرنا سوياً ومن وقتها لم أشعر بالراحة نهائياً.

يشكو" أمام": زوجتي في حالة اختفاء غريب، لم تتحدث مع غيري والغريب يطلق عليها الجيران" الجنية"، بالفعل لم يشاهدها فرد بالعمارة، سؤال شعرت بالملل من سماعه يومياً: "مراتك فين ".

يختتم الزوج حديثه: " تشاجرنا بعدما واجهتها بأني سوف أقوم بعزومة أهلي على الإفطار لرفضها وخروجها من صمتها بالصراخ والخروج.

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى قضائية، لطلب الانفصال عنها، ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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