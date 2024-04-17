رسومات الفنان الروسي.. دفاع غادة والي يطلب استعمال الرأفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نظرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف المصممة غادة والي على حبسها 6 أشهر.

حضرت والي برفقة محاميها وأسرتها، كما حضر المحامي أحمد العطار، دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وطلب دفاع غادة والي ندب خبير في الدعوى، واستعمال الرأفة بحق موكلته.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة مصممة الجرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.

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