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رسومات الفنان الروسي.. دفاع غادة والي يطلب استعمال الرأفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نظرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الأربعاء، استئناف المصممة غادة والي على حبسها 6 أشهر.

حضرت والي برفقة محاميها وأسرتها، كما حضر المحامي أحمد العطار، دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وطلب دفاع غادة والي ندب خبير في الدعوى، واستعمال الرأفة بحق موكلته.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة مصممة الجرافيك غادة والي بالحبس 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، بتهمة سرقة رسومات فنان روسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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