هجوم برلمانى بسبب تأخر تنفيذ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هاجم النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة لتنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن حتى في المدن الجديدة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين مرثا محروس، ورشا أبو شقرة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال الحسيني:" قولتوا قانون واحنا اللي عملنا القانون.. وكانوا بيقولوا علينا أنتم فاضيين للكلاب أيوة احنا فاضيين للكلاب".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "عندنا قانون نطلع بقى اللائحة التنفيذية.. وأنا بقول الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض".

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه عند مناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب كان هناك إنجاز كبير من اللجنة في مناقشة مشروع القانون.

وانتقد درويش، تأخر الحكومة في تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "احنا مش عارفين أولويات الحكومة إيه والإحصائيات اللي الحكومة بتعرضها عليها فيها شك كبير".

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نقطة الخلاف دائما بين البرلمان والحكومة هو ترتيب الأولويات، مضيفا: "لما الحكومة تقعد لحد دلوقتي من غير تنفيذ اللائحة التنفيذية.. يبقى دا مش في أولوياتها ومش مهم كام شخص اتصاب وكام شخص اتوفى".

واستكمل درويش: "بقول للمسؤولين لو قادرين على المسؤولية خليكم ولو مش قادرين امشوا وهاتوا ناس عايزه تشتغل وتسيب أثر".

وتساءل أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: هل هتستمر الحكومة دائما أنها تأتي متأخرة في تنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين؟.. معقبا: "هو احنا هنفضل نجري ورا الحكومة ونقولها مصلحة المواطن ونفذوا اللائحة التنفيذية للقانون".