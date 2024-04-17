شعبة المخابز: خفض سعر رغيف الخبز الحر بعد انخفاض أسعار القمح

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال خالد فكري المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن أسعار رغيف الخبز الحر ستشهد انخفاضًا بعد تدني أسعار القمح بنسبة من 20% إلى 25%.

وأضاف فكري في مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة "DMC"، اليوم الأربعاء، أن وزير التموين الدكتور علي مصيلحي اجتمع أمس مع عدد من المسئولين وأصحاب المخابز بالقاهرة الكبرى، وجرى الاتفاق على أن يتم الالتزام بأسعار وموازين الخبز".

وأوضح أنه من المقرر أن يصبح سعر رغيف الخبز زنة 80 جراما جنيه ونصف، والرغيف 40 جراما بسعر 75 قرشا، ورغيف المطاعم 25 جراما بسعر 50 قرشا.

وأضاف أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على إجراء مراجعة شهرية لتكلفة الرغيف نسبة إلى أسعار القمح العالمية، ومتابعة الأسواق ومخابز الخبز السياحي، إضافة إلى تقديم المساعدة لترخيص المخابز السياحية غير المرخصة للدخول بالمنظومة وتوافر الخبز بشكل أكبر".

وأوضح المتحدث أنه سيتم وضع لائحة خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ الإجراءات ضد غير الملتزمين بالتسعيرات والمخالفين لقرارات الوزارة.