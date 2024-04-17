"مات من الضرب".. عامل ينهي حياة جاره بسبب خلافات الجيرة في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل عامل بقنا، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا، تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجروح متفرقة وتوفى متأثراً بإصابته.

بالفحص وبسؤال والدته ربة منزل، اتهمت جارهما عامل بالتعدي بالضرب على نجلها "المتوفى" على إثر خلافات حول الجيرة وإحداث إصابته التي أدت إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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