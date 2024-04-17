سرقة توكتوك وراء مقتل طالب في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل سائق مركبة "توك توك" بالفيوم، وضبط مرتكب الواقعة.

كان مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة (طالب- مقيم بدائرة المركز) بإحدى الطرق بدائرة المركز، وبسؤال والدته (ربة منزل)، قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة "توك توك" الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاملان ، مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق قام أحدهما بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان مركبة "التوك توك" ، وأرشدا عن هاتف المجنى عليه والأداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لعدد (4 من عملائهم "سيئ النية") تم ضبطهم جميعاً ، والإرشاد عن المركبة المسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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