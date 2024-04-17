من 5 أفراد.. الواقعة رقم 19 تكشف عصابة سرقة الموتوسيكلات بمغاغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة) تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة وإعادة بيعها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 19 واقعة سرقة، وقيامهم بالتصرف في المسروقات بالبيع لعملائهم سيئ النية (5 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز) وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.