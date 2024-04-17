الارشيف / أخبار مصر

رفع 1400 حالة إشغال وإزالة 3 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1400 حالة إشغال وإزالة 3 حالات بناء مخالف بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم باستمرار شن الحملات بقطاع هضبة الأهرام وتكثيف جهود رفع كفاءة الخدمات المقدمة لسكان المدينة وتحسين جودة الحياة بها.

وتنفيذا لتلك التوجيهات، تم شن حملة نظافة مكبرة شملت قطاعات ز، ج، أ بالبوابة الأولى والتى تمكنت من رفع كل المخلفات وتراكمات القمامة بتلك القطاعات.

وبشأن الإشغالات تم مصادرة 1400 حالة إشغال عبارة عن (كراسى وأستاندات و شيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض ودراجات بخارية وتروسيكلات) للمقاهي والمطاعم والكافيهات وغلق وتشميع 4 محال مخالفة تم تلقي شكاوي عديدة من المواطنين بشأنهم.

وللحد من العشوائية وإزالة مخالفات البناء فى المهد، تم رصد 3 حالات تعدٍ بناء حوائط بالعقارات أرقام (374ز، 117ك، 37هه)، وعلى الفور تم إزالة الحوائط وتحرير المحاضر بحالات المخالفة.

7e04a975-16a6-4245-ae21-ba02e35a5e4a
رفع إشغالات المحال والمقاهي بحدائق الأهرام

 

2542db2d-fb32-4648-afd8-a0bce4313201
إزالة إشغالات المحال بحدائق الأهرام

 

beb88f8d-1828-46ae-b5ce-d08901e75086
إزالة حالات تعدٍ بالبناء المخالف


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements