شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر إلى الكونغو على متن رحلة خاصة لمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، بعثة النادي الأهلي إلى الكونغو علي متن رحلة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران، لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

ونظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلة خاصة لنقل بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم، متوجهاً إلي مطار لوبومباشي بدولة الكونغو، حيث خصصت مصر للطيران الرحلة رقم MS3090 من طراز الإيرباص A320Neo لنقل بعثة الفريق الأهلي، وسط تسهيلات خاصة.

وقام فرق عمل مصر للطيران بإنهاء إجراءات سفر الفريق من خلال صالة 4 بمطار القاهرة الدولي وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لراحة اللاعبين والجهاز الفني.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.