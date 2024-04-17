"أقراص منومة وتقطيع الجثة".. فاطمة وعشيقها خلصوا على الزوج بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل قتل زوجة وعشيقها لشريك حياتها بمدينة بدر.

قالت المتهمة "فاطمة. ع" 32 سنة، إنها تزوجت "ياسر. ع" منذ 13 سنة، وعرفها على ابن عمته "ياسر" الذي توطدت علاقتها بها وصلت إلى ممارسة العلاقة المحرمة في غياب زوجها بالعمل.

خططت الزوجة وعشيقها للتخلص من والد ابنها الوحيد، طلب منها العشيق شراء المنوم وإعطائه لزوجها في الأكل، فاستجابت الزوجة وخدعت زوجها "ضغطك واطي شوية خد الدواء دا".

يوم الواقعة 31 ديسمبر 2023، أعطت الزوجة شريط من الأقراص المنومة، فنام الزوج، وفي الدقائق الأولى من السنة الجديدة جاء العشيق، قتل الزوج بطعنات متفرقة "بعد كام ساعة نمنا مع بعض"، ثم قرر المتهمان سحب الجثة إلى الحمام حيث قطعاها إلى 11 قطعة ورمياها في أكياس بمناطق متفرقة حيث عثر عليها.

وعلى مدار أيام، عاش العشيق مع زوجة القتيل وشريكته وأقاما علاقات متعددة داخل الشقة لحين الانتهاء من رمي أشلاء المجني عليه، بحسب التحقيقات.

أبلغت الزوجة وأقارب زوجها الشرطة بتغيبه المفاجئ وبعد مناقشتها واستجوابها ومواجهتها بالكاميرات، اعترفت بارتكاب الجريمة بمساعدة عشيقها.

أمرت النيابة بحبس المتهمة وعشيقها وإحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.