"سرقها وخلص عليها".. قرار من النيابة ضد المتهم بقتل سيدة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل سيده وسرقتها بالبساتين، وأمرت بالتصريح بدفن جثه المجني عليها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل عقار بدائرة قسم البساتين، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والهاتف المحمول" المستولى عليهم" والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.