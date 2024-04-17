"استغلت الأطفال في الدعارة".. قرار جديد ضد سيدة متهمة بـ"الإتجار بالبشر" في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سيدة متهمة بالإتجار في البشر باستخدام الأطفال في "الدعارة" وتعريضهم للخطر إلى جلسة 21 مايو المقبل لحضورها المحامي الأصيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت المحكمة أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لها تهمة الإتجار في البشر بالهرم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13366 لسنة 2023 جنايات الهرم والمقيدة برقم 3564 لسنة 2023 أكتوبر عن قيام المتهمة "ن. ر"، بارتكاب جريمة الاتجار في البشر عن طريق استخدام الأطفال في الدعارة وتعريضهم للخطر والمساس بهم، وإدارة الأعمال المنافية للآداب في منطقة الهرم.

على الفور تم القبض عليها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.