حدث في 8 ساعات| موعد إجازة عيد تحرير سيناء وقرار جديد بشأن الاستثمار في الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا بتحديد موعد إجازة عيد تحرير سيناء، وعقد الرئيس السيسي مؤتمرًا صحفيًا مع ملك الأردن لبحث أوضاع المنطقة.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصر للطيران: توقف مؤقت للحركة الجوية بين القاهرة ودبي لسوء الأحوال الجوية

قال بيان صحفي صادر عن شركة مصر للطيران، إنه نظراً لسوء الأحوال الجوية بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مما ترتب عليه توقف الحركة الجوية، فإن الشركة الوطنية مصر للطيران تعلن عن توقف مؤقت لرحلاتها الجوية بين القاهرة ودبي والعكس لحين تحسن الأحوال الجوية بدبي والسماح بهبوط وإقلاع الطائرات مرة أخرى.

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الحكومة تعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بتحديد موعد إجازة عيد تحرير سيناء.

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مصدر بـ"الكهرباء": تقرير أسبوعي عن خطة تخفيف الأحمال بجميع الشركات

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة طلب من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر إعداد تقرير أسبوعي يتضمن رصد كل الأحداث داخل شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وما يتم من أعمال متعلقة بخطة تخفيف الأحمال، مع تأكيد ألا يقل التخفيف أو يزيد عن الوقت المحدد من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً كل يوم.

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مدبولي: نستهدف تحقيق الضبط لمنظومة توزيع الأسمدة وتوفير احتياجات السوق المحلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية.

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الرئاسة تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره الصربي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس صربيا.

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"ابتداء من 200 جنيه".. قرار حكومي جديد بشأن الاستثمار في الذهب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

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توجيه عاجل من غرفة السياحة للشركات بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور - مستند

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية "أصحاب الشركات" التي لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بالوفاء بالحد الأدنى للأجور الذي أعلن عنه المجلس القومي للأجور مؤخرًا بقيمة 6000 جنيه، الحضور إلى الغرفة.

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السيسي: الوضع الإقليمي بالغ الخطورة وأمن واستقرار شعوبنا في تهديد حقيقي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، بل مما ستؤدي إليه من اتساع الصراع وامتداد حتمي لدعوات التصعيد والانتقام، وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة في سلام وأمان.

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ليس غريبا عليها.. ملك البحرين: نجدد دعمنا لدور مصر في نشر السلام

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إن جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس السيسي، ناقشت عددا من القضايا ذات الأولوية والأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك.

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