متصلة: زوجي يعايرني باللقمة.. وأمين الفتوى: الزواج ليس للفراش فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إن زوجها يضربها ويهينها ويعايرها باللقمة ولا يريد الإنفاق عليها، وتريد أن تعرف ماذا تفعل معه؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "هو أنت متزوجها علشان تهينها، ولا تنفق عليها، ما كنا تسيبها فى بيت أبوها، على الأقل مش معايرها باللقمة التي تأكلها".

وتابع: "الحياة الزوجية مش واحدة للفراش، تجيبها أنت علشان تنتقصها وتهينها ولا تنفق عليها، ما هى عايشة مكرمة في بيت أبوها، فالظلم أكثر يكون من الرجل، لأنه هو الجانب الأعلى والأقوى، هو اللي بينفق ".