تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل مزارع لـ 12 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، تأجيل محاكمة 4 متهمين بالشروع في قتل مزارع تدخل لفض مشاجرة بينهما وبين مزارع آخر، حال تواجده في الرقعة الزراعية خاصته بكرداسة لجلسة 12 يونيو المقبل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين " ا، م" و"ا. م" و"ع. ب" و"م. أ"، شرعوا في قتل المجني عليه "أ. ح" مزراع، عمدا مع سبق الأصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض مخططا إجراميا، أنفذوه باستخدام أسلحة نارية، بأن توجهوا صوب الرقعة الزراعية خاصة المجني عليه، متيقنين تواجده بها منهمكا في أعماله الزراعية، وما أن أبصروه حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية، استقر أحدها بوجهه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وقال المجني عليه خلال التحقيقات إنه حال تواجده رفقة شقيقه بالرقعة الزراعية خاصتهما لمباشرة أعمال الفلاحة، أبصر نشوب شجار فيما بين مزارع آخر والمتهمين الثاني والثالث، تدخل لفضه، ولم يمض على فض الشجار ومغادرة المتهمين بضع دقائق، حتى أبصرهما عائدين رفقة المتهمين الأول والرابع وآخرين مجهولين محرزين لأسلحة نارية "فرد خرطوش" أطلقوا صوبهم أعيرة نارية، استقر أحدهم بوجهه، وتسبب في فقد البصر بالعين اليسرى.