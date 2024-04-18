"الأرصاد": استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تأثر السواحل الشمالية الغربية بالرمال المثارة التى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثيرة للأتربة إلى مناطق من الوجه البحرى خلال فترات الليل.

وأضافت "الهيئة"، أنه تظل فرص تأثر القاهرة الكبرى بالرمال المثارة الخفيفة قائمة خلال فترات الليل.

وأوضحت أنه بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وأن يظل الطقس حار على أغلب الأنحاء.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدًا 30 درجة مئوية، بينما السواحل الشمالية من المتوقع أن تسجل 33 درجة مئوية؛ ليسود طقس دافئ.

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