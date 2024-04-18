رئيس الشعبة: انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن سعر كرتونة البيض وصل اليوم لأكثر من ١٧٠جنيها ونحتاج إلى منظومة واضحة للعرض والطلب.

وأضاف خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"،المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الأربعاء، أن أسعار الأعلاف ارتفعت مرة واحدة ما أثر على أسعار الدواجن.

وأوضح أن هناك بعض المنتجين يستغلون الوضع بتقليل المنتج المعروض لزيادة أسعار الإنتاج، مؤكدا أن سعر الكتكوت وصل لـ ٣١جنيها ولم يتغير بعد انخفاض سعر الدولار.

وأكد أنه سيحدث انخفاض فى أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، كاشفا أنه لن ينخفض سعر البيض.

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