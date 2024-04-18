هل يمتد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع المستأجر؟.. محام يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

كشف سالم فراج المحامي عن موقف امتداد عقد الإيجار القديم للوالدين غير المقيمين مع ابنهم المستأجر الأصلي حال وفاته.

وقال فراج خلال تصريحاته لمصراوي، إن قانون الإيجار القديم حدد الفئات التي يحق لها امتداد عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي وهم الزوجة والأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا والوالد والوالدة والحفيد وذلك في إطار المحافظة على شملهم وعدم تهديدهم للطرد أو التشرد.

وأوضح المحامي أن قانون الإيجار القديم وضع شرط وحيد لامتداد عقد الإيجار القديم للوالدين حال وفاة ابنهم المستأجر الأصلي وهو ضمان إقامتهم معه بالعين محل النزاع قبل وفاته مشيرا إلى أنه لا يحق للوالدين غير المقيمين مع المستأجر أن يمدا العقد، ويتم رد الوحدة للمالك الأصلي فور وفاة المستأجر.

اقرأ أيضا:

٤ محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال

موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض)

فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف