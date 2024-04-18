شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ مشروع مدينة المحروسة آلاف الأسر بعشوائيات القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع إسكان المحروسة يقع في منطقة النهضة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، وهو أحد مشاريع القضاء على المناطق العشوائية، وتم افتتاحه نوفمبر 2019، بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، يضم نحو 4776 وحدة سكنية، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، يسكن المشروع 24 ألف نسمة من سكان منطقة أبو رجيلة بترعة الطوارئ العشوائية غير الآمنة، والمدرجة تحت درجة الخطورة الثانية.

والمشروع مقام في منطقة النهضة على مساحة 33 فدانا، تضم 132 عمارة سكنية، و1816 وحدة سكنية، بالإضافة إلى وجود عدد من الخدمات مثل مجمع ملاعب على مساحة 3500 متر مربع، ومدرسة إعدادي وثانوي، بالإضافة إلى عدد من معارض تجارية، ومساحات خضراء، وعدد من الاستراحات .

وفي منطقة بجانب ستاد السلام على مساحة 18 فدانا، تضم 67 عمارة سكنية، و1608 وحدة سكنية، مساحة الوحدة الواحدة 76 مترا مربعا، مقسمة إلي غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، بالإضافة إلى 2500 متر مناطق خدمية.

ويوجد داخل المنطقة مسجد، ومستشفى، وحضانة ومدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام، ويوجد حديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، وقاعة متعددة الأغراض، ودار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين".