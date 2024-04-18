"هشام يطلب تطليق زوجته: "بنزل من البيت وعشيقها بيطلع"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

رفع"هشام. ح"، 35 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، لتعرضه لضرر نفسي ومعنوي، مبرراً ذلك": عرفت بوجود شاب غريب فى بيتي.. طلعت بتخوني، أنا بنزل أروح الشغل وعشيقها بيطلع".

يقول الزوج في دعواه التي حملت رقم 2429 لسنة 2023، بأنه تعرف على "هبة. ع"، 30 سنة، ربة منزل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد شهرين من التعارف طلبت منها الموافقة على اتمام الخطوبة، ورغم الخلافات مع والدي، تدخل وحاول تقديم النصيحة:" منعرفش مين دي وبنت مين"، لكني صممت على الارتباط وأتممت الخطوبة.

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: "كان باين عليها الطيبة والاحترام والأخلاق وما خفي كان أعظم"، بعد مرور سنة ونصف على الخطبة تم الاتفاق على الزفاف وسط الأهل والأقارب، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية، زواج دام سنة و4 أشهر فقط، بدون أطفال.

ويُكمل الزوج: "عشنا حياة زوجية سعيدة لم أشعر بخيانتها نهائيا، فزوجتي تفعل ما بوسعها من أجل إسعادي ذلك ما أجده في المعاملة معها، وأخيرا تحدثنا عن الخلفة وكان ردها: " اللي عايزه ربنا في النهاية هو اللي هيكون .. سيبها على الله".

يستكمل الزوج حديثه: مرت الحياة بيننا بحُلوها ومُرها ولم أجد بزوجتي عيبا غير أنها تريد الابتعاد عن الناس، حتى فوجئت بنجل جارنا "طارق" أنه يريد التحدث معي وافقته وجلست معه.

ويختتم" هشام": وكانت الصدمة بكلماته" فيه شاب غريب بمجرد نزولك من البيت تروح الشغل بيطلع وينزل قبل رجوعك بدقائق"، لم أفكر في شيئ سوى مراقبتها التي كشفت الحقيقة وخيانة زوجتي، وحاولت الإمساك بذلك الشاب لكنه نجح في الهروب.. توجهت للمنزل بحثًا عن زوجتي الخائنة حتى اكتشفت أنها عادت للبيت خدت هدومها وهربت".

فلجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس بعد أشهر من البحث، لكن بعد تفكير عميق وجدت نفسي "هخسر حياتي بسبب زوجة خائنة"، فطلبت التخلص منها بالحكم القضائي حتى أجد فرصة أخرى في الحياة، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الأن.