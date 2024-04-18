شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب ثانية ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف الثاني الثانوى، إذ تنطلق امتحاناتهم الخميس 9 مايو 2024 وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة.

-الخميس 9/5/2024: اللغة العربية (عام).

-الأحد 12/5/2024: اللغة الأجنبية الثانية (عام)، الأحياء (علمي)، علم النفس والاجتماع (أدبي).

-الثلاثاء 14/5/2024: الكيمياء (علمي)، الفلسفة والمنطق (أدبي).

-الخميس 16/5/2024: الفيزياء (علمي)، التاريخ (أدبي).

-الأحد 19/5/2024: تطبيقات الرياضيات (علمي)، الجغرافيا (أدبي).

-الثلاثاء 21/5/2024: اللغة الأجنبية الأولى (عام).

-الخميس 23/5/2024: وجير وتفاضل وحساب مثلثات (عام).

يُذكر أن المديريات التعليمية أصدرت تعليمات للموجهين بالإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالى، مشددة على ضرورة الاشراف على جميع أعمال الامتحانات ومراجعة الالتزام بضوابط وضع الامتحانات وفق نشرة الموانع.