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النواب في العاصمة الإدارية.. هل يتم إجراء التعديل الوزاري الأحد المقبل؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إمكانية عرض تشكيل الحكومة الجديد على البرلمان يوم الأحد المقبل، حيث يعقد مجلس النواب تلك الجلسة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

وكتب "بكري"، منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، قال فيه: الأحد المقبل يعقد مجلس النواب جلسته في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، ثم يعود المجلس ليواصل جلساته من مقره القديم".

وأضاف بكري: لماذا تعقد الجلسة في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية، هل هناك جديد في الأمر، مجرد سؤال؟، وهو التساؤل الذي فسرته بعض المصادر بإمكانية إجراء التشكيل الحكومي الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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