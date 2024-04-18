قرار من المحكمة في اتهام مرتضى منصور بسبّ ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت الدائرة الثانية جنح اقتصادي، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق بتهمة سبّ وقذف ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق لجلسة 23 مايو المقبل، للمرافعة.

وأقام ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، دعوى قضائية حملت رقم 995 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، اتهمه فيها بارتكاب جريمة السب والقذف بحقه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 - بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك) وتسبب في إزالة عضويته من رئاسة الزمالك.