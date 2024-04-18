شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ارتفاع كبير فى درجات الحرارة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح، أن سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية بدأت فى الانتهاء، لكنها ستعاود الارتفاع الكبير الأسبوع القادم.

وأضاف فهيم، أنه سيسود طقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة، واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً، وعودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد، مع هدوء نسبي للرياح على معظم مناطق الجمهورية بشكل عام خاصة في فترة نهاية اليوم.



أوضح فهيم أن هناك تشكل للشبورة المائية على الساحل الشمالي والصحراء الغربية.

يشار إلى أن شهر برمودة بدأ من 9 أبريل ويستمر حتى 8 مايو و هو ثالث شهر في فصل "برت" يعني "الإنبات أو النمو" فى مصر القديمة، عندما ينتهى فيضان نهر النيل وتبدأ كل اراضي مصر فى الاكتساء باللون الاخضر.

ومن الأمثال المرتبطة بهذا الشهر "برمودة، دق العامودة" ، وهو ما يعني دق سنابل القمح بعد نضجها وتجهيز القمح للدراس أو تذرية حبوبه بعد الحصاد .