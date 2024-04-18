برلماني يسأل الحكومة: لماذا لم تنخفض أسعار الخبز السياحي والفينو رغم تراجع الدقيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحي، وزير التموين، بالإسراع في عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وشعبة المخابز لاتخاذ قرار فوري وملزم لتخفض أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو بعد الانخفاضات الكبيرة في أسعار دقيق الخبز.

وتساءل "قورة"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين: لماذا لم يتم تعديل أسعار رغيف الخبز السياحي والفينو وخفضها على الرغم من انخفاض سعر طن الدقيق من 26 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه أي بواقع 10 آلاف جنيه للطن الواحد؟، ولماذا لم تصدر وزارة التموين القرارات المناسبة لخفض أسعار الخبز السياحي والفينو؟.

وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة، الحكومة بإعداد دراسة حقيقية جديدة لأسعار الخبز على أن يتم وضع هامش ربح مناسب لأصحاب مخابز العيش السياحي والفينو على أن تكون هذه الأسعار ملزمة وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.

وأكد النائب ضرورة إلزام أصحاب المخابز بتقديم أوزان الخبز بالأسعار المتعارف عليها للمواطن مع شن حملات تفتيشية للتأكد من سلامة الوزن والسعر وفقا لما سيتم الإعلان عنه وفي حالة تعنت صاحب المخبز يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضده.