شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الحرب الإسرائيلى يجتمع اليوم لبحث ملف المحتجزين وصفقة التبادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع اليوم لبحث ملف المحتجزين في غزة وصفقة التبادل.

وأكد إعلام فلسطيني، توقف كل آبار المياه في مدينة غزة بشكل كلي منذ ما يزيد على 10 أيام بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، قالت إن اقتصاد غزة تعرض للدمار، وأن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية تضرر بشدة، مشيرة إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.