نائب محافظ الجيزة يتفقد سوق بن حزم بالبدرشين تمهيدا لتشغيله قريبا

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القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الرصف والتطوير الجارية في مركز البدرشين خلال جولة ميدانية للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الحالية.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتأكيد على تكثيف حجم الأعمال للتغلب علي أي تحديات من أجل دفع العمل ورفع معدلات تتفيذ المشروعات.

وتابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيًا أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بطريق مركز التنمية المحلية بسقارة، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدًا لتشغيلة خلال الفترة القادمة.

رافق نائب المحافظ محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي الشركة المنفذة للأعمال.



نائب محافظ الجيزة يتفقد سوق بن حزم بالبدرشين



سوق بن حزم بالبدرشين