شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "مدبولى" يشدد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " "مدبولى" يشدد على متابعة حركة الأسواق وتوافر السلع للمواطنين.. رئيس الوزراء: الدولة حريصة على إتاحة الدعم للمصنعين والمصدرين لزيادة الصادرات.. والدولة بقيادتها السياسية تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار فى غزة".

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