بكري: تكتم شديد حول التغييرات الوزارية المقبلة.. واستمرار مدبولي في منصبه محل دراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من عملها بشرط موافقة أغلبية البرلمان، مشيرا إلى انه لا أحد يستطيع أن يجزم بإجراء التعديل الوزاري.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك من يتوقع باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة، مؤكدا أن قرار استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء وارد ومحل دراسة الآن.

وتابع مقدم "حقائق وأسرار"، أن هناك توقعات بتغيير وزراء في المجموعة الاقتصادية، وهناك آراء ترجح أن يتولى الدكتور مصطفى مدبولي مناصب مهمة أخرى، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا حول التغييرات الوزارية المقبلة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا يوجد حديث سوى تغيير الحكومة والمحافظين، مشيرا إلى أن التغيير ليس من أجل التغيير فقط، ولكن التغيير في السياسات العامة، لا بد أن يحقق الأهداف ومكافحة الفساد المالي والإداري.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري أن انتهاء ولاية المحافظين الحالليين بمقتضى القانون فور أداء رئيس الجمهورية القسم، مؤكدا أن المحافظون الحاليون مستقيلون منذ 2 أبريل الماضي وفقا للقانون.