رعب أعلى الدائري.. ميكروباص معلق "بين السما والأرض" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد الطريق الدائري حادثا مروعا خطف قلوب الجميع إثر اصطدام سيارتين أجرة ما تسبب تعلق إحداها.

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الوصلة الجديدة تحديدًا أعلى شارع ترسا.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص اتجاه مدينة 6 أكتوبر وأطاحت إحداها بالسور الحديدي الجانبي دون إصابات.

شرطة النجدة استعانت بقوات الدفاع المدني لرفع السيارة تحسبًا لسقوطها من أعلى الوصلة.