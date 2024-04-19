شكرا لقرائتكم خبر عن "Double Face" حملة بإعلام الأزهر بنات لتسليط الضوء على التزييف ومخاطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر حملة توعوية تسلط الضوء على المحتوى الإلكترونى الزائف وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام، وذلك فى إطار مشروعات التخرج للعام الجامعي 2023 2024 تحت عنوان "double face".

تهدف الحملة إلى رفع مستوى التربية الإعلامية الرقمية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توعيتهم بأساليب كشف المحتوى الزائف باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعى قبل المشاركة فى نشره وإثارة البلبلة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

كما يذكر أن الطالبات القائمات على الحملة قمن بتوسيع جهودهن من خلال المشاركة فى "المؤتمر الدولى الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة بقاعة الأزهر للمؤتمرات" .

وتضمنت الحملة النزول الميداني "بجامعة الأزهر بنات فرع القاهرة" لنشر التوعية لجمهور الحملة بشكل مباشر، وما زالوا حتى الآن يسلطون الضوء عليه تحت شعار "للحقيقة وجه آخر".



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(1)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(2)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(3)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(4)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(5)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(6)



حملة-بإعلام-الأزهر-بنات-لتسليط-الضوء-على-التزييف-ومخاطره-(7)