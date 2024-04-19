أجواء حارة والقاهرة 29 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة.

وتوقعت الأرصاد، إن يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، على عدد من المناطق، فهي كما يلي:

- القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

- الوجة البحري: العظمى 29 والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 21 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.