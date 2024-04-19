الزراعة توجه نصائح للمزارعين لتفادي تأثير ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية ارتفاعًا في درجات الحرارة طوال فترات النهار حيث تجاوزت في بعض المناطق 39 درجة مئوية الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المحاصيل وأشجار الفاكهة والخضروات.

من جانبه وجه محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عددًا من النصائح للمزارعين الواجب مراعاتها خلال الفترة الحالية لتفادي الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة.

وقال "فهيم"، إن هناك عدة أمور يجب على مزارعي القمح مراعاتها وهي يمكن ري القمح "المتأخر" في معظم المناطق يومي الخميس والجمعة مع الهدوء النسبي للرياح خاصة شمال الصعيد وجنوب الصعيد ومناطق الدلتا ليلاً وتجنب الري خلال فترات النهار.

كما نصح مزارعي المانجو والعنب والزيتون والرمان بري أشجارها بمبيدات بليز - أكواجين برو - كرزت ار - كابريو ديو – أوكسانيل 40 للقضاء على البياض الدقيقي والبياض الزغبي "التربة السوداء و يجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري والرش بالكالسيوم بورون أو البورون مولبيديوم" .

وفيما يتعلق بالبصل المتأخر والفاصوليا والطماطم فينصح برشهم ب مبيدات موسبيلان - أدمير - أدميرال - كولورز - لمبادا - أفنت – بيليو لحمايتهم من المن والتربس.

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