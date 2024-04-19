شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور محطة مترو بولاق الدكرور ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أحدث صور من داخل محطة مترو بولاق الدكرور ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» والذى يمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق سطحية، ومحطة جامعة القاهرة علوية.

وتخدم محطة مترو بولاق الدكرور شارع ترعة الزمر وشارع ترعة زنين وشارع الشريف وشارع همفرس وشارع الجمعية وشارع ناهيا ومكتب صحة بولاق الدكرور وشارع السودان وشارع مصدق ونادي الدقي الاجتماعي وموقف أتوبيسات بولاق الدكرور واللجنة الطبية العامة بالدقي.

وتتكون المحطة من طابقين، طابق الرصيف و طابق صالة التذاكر، ويحتوى كل رصيف على اثنين سلم متحرك واثنين سلم ثابت، كما تحتوى المحطة على 24 بوابة تذاكر.

وتستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل 5 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حيث يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادي النيل – جامعـة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهـرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).

ارصفة المحطة



ارصفة المحطة



ارصفة المحطة



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