شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز نقلا عن وكالة مهر الإيرانية: لم يحدث هجوم على قاعدة سلاح الجو بأصفهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رويترز نقلا عن وكالة مهر الإيرانية، إنه لم يحدث هجوم على قاعدة سلاح الجو في أصفهان.

وكانت الخارجية الإسرائيلية طالبت سفاراتها حول العالم بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات بشأن التقارير التى تفيد بوقوع ضربة إسرائيلية جديدة داخل إيران، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

من جهة آخرى قالت الخارجية الإيطالية إنها تتابع التطورات بعد أنباء عن انفجارات في أصفهان الإيرانية وستناقش ذلك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع.

وفى وقت سابق، هزت انفجارات فجر اليوم قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة سي إن إن أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.