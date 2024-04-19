تحرك برلماني لإجبار أصحاب المخابز على خفض أسعار الخبز السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم.

وقالت "الجزار"، إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم، مشيرة إلى أن اصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز.

وأكدت البرلمانية أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!! لذلك ومن أجل توقف إستغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب علي الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعير للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم إستغلال المستهلكين.

وطالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند انخفاض سعر الدقيق.