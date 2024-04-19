محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير بإمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على تفقد عددًا من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة وجنوب؛ للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال التطوير المدرجة بخطة العام المالي الجاري.

وتفقد "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الجمعة، حالة الطرق وأعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل وشارع النهضة والتجهيزات الجارية بشارع جامعة الدول العربية.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء المعنية برفع جميع المخلفات نواتج الأعمال أولًا بأول والاستمرار في تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري؛ لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد وعدم السماح بوجود أية مخلفات.

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