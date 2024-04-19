الرئيس السيسي يودع عاهل البحرين في ختام زيارته لمصر (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمطار القاهرة الدولي في ختام زيارته لمصر.

وكان الرئيس السيسى وعاهل البحرين عقدا جلسة مباحثات بقصر الاتحادية، ناقشا خلالها تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

ووصف الرئيس عبد الفتاح السيسى الأحداث الحالية بـ"لحظة فارقة" دون شك سيتوقف عندها التاريخ لما تشهده من استمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم وعقابهم جماعيًا لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولي وغياب أي قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.

وأكد الرئيس السيسى-خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بقصر الاتحادية- أننا نجتمع فى وقت بالغ الدقة وشديد الخطورة نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة واستمرار السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة، ولا ذنب لهم إلا أنهم يتواجدون في أراضيهم ويتشبثون ببيوتهم وأوطانهم ويطمحون إلى العيش بعزة وكرامة وإنسانية.

وأوضح الرئيس السيسى أنه ناقش مع شقيقه، ملك البحرين جهود بلدينا، والجهد العربي المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار ووضع حد له والأهم ضمان عدم تكراره من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الشــقيــق والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع مع الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف الدولي بها وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.