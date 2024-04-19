حقيقة سرقة نوافذ مبنى تابع لإحدى محطات القطار بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الادعاء بقيام مجهولين بسرقة نوافذ حديدية من أحد المباني التابعة لإحدى محطات القطار بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وبسؤال أحد المسئولين عن المبنى المشار إليه أقر بأنه مخصص للعاملين بالمحطة المشار إليها، وتم إلغاؤه لإنشاء مشروع آخر تابع لمترو الأنفاق، وجار نقل ملكية المبنى، ويتم إخلاءه من المهمات المصلحية الخاصة بالسكة الحديد قبل تسليمه لهيئة الأنفاق .