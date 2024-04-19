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موته من الضرب.. ضبط عاطل متهم بقتل جاره في الدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

لقي شاب مصرعه على يد عاطل، إثر خلافات سابقة بينهما في محافظة الدقهلية، وألقى رجال المباحث، القبض على المتهم، وإحالته للنيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقه اتهم عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة المركز؛ بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة لوجود خلافات جيرة سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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