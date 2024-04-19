شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: الهجوم الإسرائيلى على أصفهان لم يخلف أى خسائر بشرية أو مادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبد اللهيان، إن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إننا نؤكد مجددا أن المنشآت النووية لا ينبغي أبدا أن تكون هدفا في النزاعات العسكرية.

وأكدت عدم وقوع أضرار في المواقع النووية الإيرانية، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع من كثب، وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس لأقصى درجة.

وفى وقت سابق، أكدت إيران أن منشآتها النووية القريبة من أصفهان آمنة بشكل تام.

كما أعلنت إيران وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة، أنها أسقطت مسيرات وإنه ليس هناك هجوم صاروخي حاليا.