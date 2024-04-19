شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
مصر تجدد قلقها تجاه التصعيد الإيرانى الإسرائيلى المتبادل وتحذر من اتساع الصراع
أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.
أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح المنطقة في جذب 128 مشروعًا، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليارات دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها.
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات)، وذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
تستقبل أسرة الفنان صلاح السعدنى عزاء الفنان الراحل يوم الأحد المقبل، وذلك داخل مسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وذلك بعدما تم تشييع جثمان الفنان الراحل اليوم بعد صلاة العصر.
استشهاد 42 فلسطينيا فى غارات إسرائلية على غزة.. وعدد الشهداء يرتفع لـ34012
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 42 شهيدا و63 مصابا.
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.
يستقر سعر الذهب في مصر، دون تغيرات وذلك في ظل التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمية إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، بينما يبقى الترقب قائما في الأسواق لأية تأثيرات من حركة السعر العالمي على السعر المحلي الذي عاد إلى الارتباط به مؤخرًا.أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 3726 جنيها.
عيار 21 يسجل 3260 جنيها.
عيار 18 يسجل 2794 جنيها.
عيار 14 يسجل 2173 جنيها.
الجنيه الذهب 26080 جنيها.
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