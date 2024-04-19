أخبار مصر.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا درجات الحرارة على كل الأنحاء اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على إثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع فى إيران وسوريا.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، انه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد تم نفي تلك الأنباء تماماً، وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ "أون لاين" من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

شعبة المخابز: خفض أسعار الخبز السياحى من 30 لـ45% بداية من الأحد المقبل