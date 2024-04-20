السبت.. الحكم على المتهمين في "خلية داعش حلوان" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصدر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن المؤبد غيابيا.

يواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.