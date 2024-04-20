انطلاق ليالي العرض المسرحي "الحياة حدوتة" ببورفؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهد مركز شباب العاشر ببورفؤاد انطلاق العرض المسرحي "الحياة حدوتة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول فكرة الصراع الأزلي بين الخير والشر، من خلال الكشف عن المحاولات المضنية التي هدفها طمس الهوية باستخدام القوى الناعمة وتقديم أفكار ورؤى لا تتسق مع القيم أو التقاليد.

"الحياة حدوتة" شريحة بيت ثقافة بورفؤاد المسرحية، تأليف د. محمد أمين عبد الصمد، سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، أشعار مسعود شومان، ألحان ماهر كمال، أداء تمثيلي: محمد حسن، فاطمة هدية، محمد التفاهني، چنا الحسيني، محمد النوتي، مصطفى غريب، جنة الله محمد، محمد غزال.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، و فرع ثقافة بورسعيد، ويستمر عرضه بالمجان حتى يوم 22 أبريل الحالي.

وشهدت فعاليات هيئة قصور الثقافة نشاطا مكثفا خلال الفترة الأخيرة بجميع المحافظات وتنوعت بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية وأنشطة الأطفال وذوي الهمم، ولاقت الفعاليات إقبالا جماهيرا غفيرا.