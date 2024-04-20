وكر عمليات الإجهاض.. استكمال محاكمة طبيب وآخرين في الجيزة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ محكمة جنايات جنوب الجيزة، نظر محاكمة طبيب نساء وتوليد وآخرين، لاتهامهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين في القضية هم "صبحي.ع"، 74 سنة، طبيب نساء وتوليد، و"نورا.أ"، 18 سنة، طالبة، و"سمر.ج"، 37 سنة، عاطلة، و"محمود.أ" 25 سنة، عاطل، تهمة تحويل عيادة إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض للسيدات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية، بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أسقطت الجنين بمساعدة المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها، وذلك بمشاركة المتهمة الثالثة بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين من الثانية وحتى الرابع أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.