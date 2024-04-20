أخبار مصر

اليوم.. الأوبرا تستضيف زهور سارة عرابى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:
تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية، معرض بعنوان زهور سارة عرابي، والذي يفتتح فى السادسة مساء اليوم السبت ويستمر حتى السبت 27 ابريل.

يضم المعرض 150 عملا فنيا، منفذ بخامات متنوعة منها الألوان الزيتية الاكريلك، الباستل ، فحم أبيض ،أقلام خشبية ، الكولاج بالأوراق الملونة بالاضافة الى بعض الأعمال الخزفية التى تعبر عن البيئة بلغة بصرية تجمع عدة مفردات منها الشكل ، اللون ، الملمس ، الظل والنور ، إلى جانب مجموعة من الأعمال التى أبدعها عدد من الأطفال الموهوبين .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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