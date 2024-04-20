يوجد إزالات.. مصدر يكشف حقيقة منع الدفن بمقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتشر خلال الساعات الماضية مستند منسوب إلى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يتضمن وقف الدفن في مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة في نطاق محافظة القاهرة.

وأكد مصدر مسؤول بالمحافظة، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن هذا المستند المتداول غير صحيح على الإطلاق.

وأشار المصدر، إلى أنه بخلاف عدم صحة المستند، يوجد إزالات لعدد من المقابر متعارضة مع مسار محور صلاح سالم الجديد.

وأوضح المصدر، إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المدافن المتعارضة مع مسار المحور بهذا الأمر منذ فترة.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صورة لقرار بوقف الدفن في مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، منسوبة إلى محافظ القاهرة.

وحمل القرار المنسوب للمحافظ رقم 2557 لسنة 2024، وينص على تعليق عمليات الدفن في المقابر والمدافن المتواجدة ضمن نطاق محور صلاح سالم البديل، حيث يشمل المناطق الواقعة في الإمام الشافعي والسيدة نفيسة بالقاهرة.

وذكرت المادة الأولى من القرار أنه تم تعليق عمليات الدفن في المقابر والمدافن الموجودة ضمن نطاق محور صلاح سالم البديل، على أن يتم نقل الجثامين إلى مدافن التعويضات بمنطقة العاشر من رمضان تمهيدًا لإزالتها.