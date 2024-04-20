بسبب أغنية "خادشة للحياء".. بلاغ لمباحث الآداب ضد حمو بيكا وشاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تقدم محام ببلاغ رسمي للإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب، ضد مطربي المهرجانات حمو بيكا، وشاكوش، بسبب أغنيه "تحت السرة" بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء في البلاغ، إنه ما زال مؤدو المهرجانات يعيثون في الأرض فسادًا متحدين قوانين الدولة، وأعراف المجتمع بعد نشر حمو بيكا، وشاكوش فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض إلى مواطن العفة في المرأة بشكل إباحي؛ حيث يتحدث في أغنيه علنا عن مواطن العفة والعورة للمرأة لسرة البطن، وما أسفلها ويتغزل فيها بالقول والإشارة.

وأضاف في بلاغه، أن تلك الأفعال لها مفهوم قانوني وهو التحريض على الفسق والفجور والمعاقب عليه وفق نصوص المواد 1 و14 و15 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من أغوى أو حرض شخصا أو ساعده على الفجور أو الدعارة علنا يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وتابع المحامي في بلاغه للآداب، ضد حمو بيكا وشاكوش، أن القانون جرّم كل فعل يخل بحياء الغير بارتكاب الأفعال الفاضحة طبقا لنص المادة 269 مكررا والمادة 306 مكررا عقوبات بأن خدش الحياء العلني متى وقع عن طريق أي وسيلة تقنية أو تكنولوجيا.

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